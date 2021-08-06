白宮首席醫學顧問、美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）提出警告，隨著美國每日平均新增病例數逼近10萬大關，超過了去年夏天疫苗問世之前的感染程度，更危險的新冠變種病毒可能在美國出現。

佛奇接受媒體訪問時表示，如果出現一種超越Delta的新變種病毒，美國恐將「麻煩大了」。和最初的新冠狀病毒相比，Delta變異株的病毒載量已經高了1000倍。

Delta變種病毒讓美國在這場抗疫戰亂了手腳，因為這個最初在印度出現的變種病毒已被證明能感染已經接種過疫苗的人。莫德納（Moderna）周四提出警告表示，隨著Delta變種病毒繼續擴散，突破性感染將變得更為常見。

但疫苗對預防重症和死亡仍可提供強大的保護力，且目前絕大多數的新感染者都是尚未接種疫苗的人。莫德納周四表示，它正在開發的加強劑，對Delta產生強大的免疫反應。

佛奇接受訪問時表示，美國「非常幸運」擁有能夠對抗這些變種病毒的疫苗，但如果出現更危險的病毒株，情況可能就不是這樣。

他表示，如果另一個同樣具高度傳染性且更加危險的病毒出現，那我們真的麻煩大了。沒有接種疫苗的人誤以為這只關乎個人，但事實並非如此。這也關係到其他所有人。

佛奇表示，全美仍有大約9300萬符合資格的人尚未接種新冠疫苗。

根據約翰霍普金斯大學統計的數據，截至8月4日，美國7天平均每日新增病例達到近9.4萬例，較前一周前增加48%。若不以平均值來看，實際上美國在周一和周二的單日新增確診數都超過了10萬例。

佛奇預測，隨著Delta變種病毒持續擴散，美國每日新增確診數最終可能達到10萬～20萬例。