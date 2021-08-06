工紙大廠榮成(1909)雖因中國大陸淡季報價修正，利差縮減導致2021年7月獲利下滑，但需求暢旺使營收略優於預期，整體營運持穩高檔水準，前7月稅前淨利跳增近10.35倍。隨著時序步入旺季，需求回升配合台灣新產能開出，下半年旺季營運成長動能可期。

榮成股價7月初觸及33.6元波段高點，隨後震盪回測26元支撐，近日於27～28.9元區間高檔盤整。今（6）日持平開出後一度小跌1.26％至27.35元，最高上漲1.26％至28.05元，早盤於平盤上下微幅震盪。三大法人近日偏空操作，本周迄今賣超218張。

榮成7月自結合併營收50.37億元，月增2.28％、年增達30.42％，創同期新高、歷史第五高。營益率8.32％，低於6月10.94％、優於去年同期6.82％。歸屬母公司稅前淨利3.12億元，雖月減45.38％、仍年增達95.97％，稅前每股盈餘0.24元。

累計榮成前7月自結合併營收301.4億元、年增達47.08％，改寫同期次高，營益率自3.58％躍升至8.96％。歸屬母公司稅前淨利19.96億元、年增達近10.35倍，稅前每股盈餘1.56元，遠優於去年同期0.14元，雙創僅次於2018年的同期次高。

投顧法人指出，榮成7月營收表現略優於預期，主因台灣廠區全產全銷、中國大陸廠區全產而出貨達9成，營運淡季不淡。不過，中國大陸紙板報價因淡季略有下滑，在平均成本墊高下影響噸利差，導致營益率及獲利表現略低於預期。

不過，榮成受惠中國大陸落實禁廢令，消弭過往取得進口廢紙配額短缺頹勢，營運動能明顯回溫，7月獲利表現仍持穩高檔水準，隨著下半年進入傳統旺季，需求回升可望使噸利差持穩，加上台灣二林廠新增20萬噸紙板產能開出，可望使營益率維持高檔。

考量下半年旺季營運可望維持高檔水準，投顧法人看好榮成今年獲利可望回升至近4年高點、預估每股盈餘可突破2.3元、維持「買進」評等、目標價34元不變。榮成不評論法人評估數據。