安富國際投資表示，公開收購東友(5438)普通股收購期間昨日屆滿，累計應賣股數達8,586,505股，約占東友已發行股份總數7.63％，已達該公司所定最低收購數量。本次公開收購條件成就，將依法支付收購對價並辦理股票交割。

不過，安富國際表示，東友董事長黃育仁以其所實際掌控上櫃光菱(8032)匆促提出競爭收購，又以其同樣擔任董事長且實際掌控之另一家上市公司菱光(8249)，在光菱公開收購東友普通股期間，持續在市場上大量買進東友股票，從6月申報11,996,000股、7月28日申報增加為12,675,000股、7月29日申報增加為13,957,000股、8月3日再申報增加至15,297,000股，約占東友已發行股份總數13.59％，安富國際認為，已涉及違反證券交易法第43條之3之問題；且光菱8月4日更新的公開收購說明書中，僅記載關係人菱光截至7月21日持有東友股份數量，對於菱光截至8月4日新增持股數量不僅未據實揭露，甚至記載「並無變動，亦無交易任何被收購公司股份」，刻意規避揭露其同時間在市場上買進事實。

另外，對於東友股票近期偏離基本面的價量異常波動，且8月2日大量成交價格高於公開收購價格20.5元，安富國際也呼籲主管機關查明有無不法行為。