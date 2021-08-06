化纖廠集盛（1455）7月營收10.07億元，較去年同期大幅成長92.6%，創下近兩年新高。累計集盛今年前7月營收61.14億元，年增率高達54.7%；早盤股價突破短期均線反壓，挑戰季線，上揚逾5個百分點。

集盛是台灣前3大尼龍粒生產商，僅次於力鵬(1447)及台化(1326)，市占約3成。尼龍價格去年上半年因為疫情打落谷底後，去年下半年開始逐步上揚，漲勢持續到今年上半年，最近幾個月撐在高點。

尼龍上游主要原料CPL（己內醯胺），今年上半年國內市場一度出現供應短缺，讓集盛營收推升受阻，如今缺料問題紓緩，公司出貨順暢，7月營收跟著衝高。公司對於第3季營運把握度高，應該可以維持高檔水準。

集盛今年持續落實差異化、客製化、產品多樣化，擴大環保愛地球的綠色產品。受中美貿易戰影響訂單充滿不確定，公司分散市場降低經營風險；而在輕量化及環保因素，塑膠代替金屬的趨勢，化材部門籍著美國分公司加大日系、美系車系、自行車零件、日用家俱銷售。在加工絲方面，不斷推出新產品創造新流行，持續供應VF、PGA、NIKE等及國際各大運動品牌。

身為台灣第三大尼龍粒生產商，集盛尼龍絲機台改造/產線整合已經陸續完成，因應市場的變化發展，紡一本廠往小量多樣又差異化產品，紡二擴充聚酯POY，今年九月又再擴充1500噸/月POY，淘汰較差的規格，又提供整體紡絲廠產能利用率，降低成本。最後，集盛也持續續拓展尼龍絲的外銷市場，加強膠原蛋白、親水尼龍、GRS、原抽色紗、高強力、MONO單絲等六大主軸產品銷售。