由於Delta新冠變種病毒在全球持續肆虐，部分國家實施了旅行限制，其中中國已在一些城市取消航班；而對於美國佛羅里達和其他接種率較低的州，每日新增確診病例已攀升至六個月以來高點，導致盤中油價回落；周五(8/6)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.01美元，報每桶69.08美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.14美元，報每桶71.15美元。(商品行情網)