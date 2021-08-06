《國際油價》原油亞洲電子盤回落 10:532021/08/06 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於Delta新冠變種病毒在全球持續肆虐，部分國家實施了旅行限制，其中中國已在一些城市取消航班；而對於美國佛羅里達和其他接種率較低的州，每日新增確診病例已攀升至六個月以來高點，導致盤中油價回落；周五(8/6)截至台北時間上午10點45分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.01美元，報每桶69.08美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.14美元，報每桶71.15美元。(商品行情網) 世盟國際論壇 林祖嘉：通膨、失業影響台經濟 陸大宗商品指數 終止連三跌 #全球 #美國 #報每桶 #回落 #國際油價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》6吋晶圓廠賣鴻海 旺宏爆量 10:192021/08/06 財經 塑化價量齊揚 台聚集團豐收 04:102021/08/06 財經要聞 陸港觀盤－陸股回檔整理後 有望回歸基本面 04:102021/08/06 全球財經 《金融》外資7月匯出約977億元 近11月最高 07:462021/08/06 財經 解封訂單助力 優步虧損縮小 04:102021/08/06 全球財經 社評／讓奧運與小S說好中國故事 04:102021/08/06 焦點新聞 《國際油價》中東局勢緊張 原油期貨反彈逾1％ 10:022021/08/06 財經 7月民生物資CPI漲幅 2年半最高 04:102021/08/06 財經焦點 《商情》經濟前景疑慮 亞洲橡膠錯綜 09:452021/08/06 財經 《光電股》華宏H1每股盈餘1.17元 H2樂觀 08:212021/08/06 財經 《國際社會》確診上看20萬 佛奇：美國恐出現更危險的變種病毒 10:532021/08/06 財經 財經熱門新聞 又有航運散戶畢業了 陽明、長榮、萬海玩1.5億當沖 下場超慘 - 財經 好險沒台灣！拜登出手管8大航商「附加費」專家爆恐怖後果 - 財經 離婚後首認錯！比爾蓋茲：後悔為這件事與淫魔富豪交往 - 財經 台積電注意了 英特爾再喊技術超車 關鍵時間點曝光 - 財經 蝦皮今年跨境出口4倍成長 將與美台商會合作發展台美商貿關係 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。