隔夜美股三大指數同步收漲，標普500指數和那斯達克指數創下收盤新高，惟周五香港股市開高走低，恆生指數開漲0.22%，但目前拉回至微跌0.03%，報26196.56點，稍早前一度下挫逾200點，最低點至26002點。

國企股目前跌0.24%，為9273.95點。

恆生科技股亦開高走低，目前小跌0.24%。主要成份股漲跌互見，騰訊跌深反彈，目前漲逾2%。

美團遭股東紅杉資本創始人沈南鵬減持，股價開漲4.4%後反轉走跌，目前跌約0.5%。

比亞迪傳來好消息，A股早盤鋰電池類股表現強勁。港股早盤，比亞迪股價創新高，目前勁揚5%，在藍籌股中表現最佳。該公司7月新能源車銷量激增2.3倍，以及中國媒體報導，自明年第二季開始，比亞迪將向美國電動車大廠特斯拉供應「刀片電池」。惟比亞迪對此報導表示不予置評。

快手開跌6.2%後進一步下挫，目前跌10.27%。

中芯國際第二季淨利年增約4倍，股價跳空開漲8.6%後，目前漲幅收斂至5.56%，盤中最高一度漲10%。

碧桂園服務再度遭到拋售，目前跌逾4%，在藍籌股中表現最差。