冠軍導師李健強勢回歸《2020中國好聲音》對學員靈魂拷問讓李榮浩急跳腳

招牌選秀節目《2020中國好聲音》於8月15日起每週日晚間8點在中天綜合台重磅開播！《中國好聲音》自2012年開播至今，挖掘眾多歌手，包括周深、張碧晨、姚貝娜、袁婭維等，而節目裡的「音樂導師」也都是重要的推手，導師陣容也成了節目的一大看點，《2020中國好聲音》的導師陣容有李健、李宇春、李榮浩、謝霆鋒，其中曾獲得冠軍導師的李健再次回歸，不僅讓其他導師視他為最強勁敵，節目忠實粉絲更在網上熱議：「有李健在水準一定掛保證！」

全方位音樂人李健，專業的音樂知識與深厚的文化底蘊深受學員景仰，而他對每位學員都毫不私藏給予指導，相比其他導師採「愛的教育」，李健犀利的點評方式，更多了一絲威嚴感，像是本季參賽選手之一的「暗黑少女」馬璐，她演唱自創作品《T-Me》後，唯一沒轉身的李健一針見血提問：「音樂不是應該傳遞愛和溫暖嗎？那為什麼要做暗黑音樂呢？」面對李健的靈魂拷問，李榮浩立馬幫忙緩頰：「我們可以把這種另類音樂給她合理引導到大眾能接受的層面，讓它變成好的音樂。」

雖然李健一句話就能擊中人心，但也能用一句話使人開懷大笑，這強烈的反差令人又愛又怕，特別是在和其他導師「搶學員」時，妙語連發讓導師們都無力招架，尤其是首次擔任《中國好聲音》導師的李宇春，還沒完全適應新賽制，就被李健牽著鼻子走，只見李宇春誠懇邀請學員加入戰隊，李健卻只用幾句話分析情勢：「看你是要來我這隊順理成舟、理所應當，還是去李宇春老師那裡知難而進、挑戰自己，總之人生又給了你一個非常簡單的問題。」這讓李宇春哭笑不得地放棄競爭。更多精彩內容敬請鎖定8月15日起中天綜合台每週日晚間8點《2020中國好聲音》。