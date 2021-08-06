大陸澎湃新聞6日報導，大陸國家衛健委通報，8月5日0-24時，大陸新增新冠肺炎本土確診病例80例，病例數前三省分別是江蘇61例（揚州58例）、湖南9例（株洲3例，張家界6例）、湖北6例（武漢3例山、荊門例）。大陸現有高風險地區已達7個，中風險區185個。

7個高風險地區分布在湖南3個、江蘇2個、雲南、河南各1個。185個中風險地區分布在12個省市，其中江蘇107個、河南28個、湖南25個、四川6個、湖北4個、雲南4個、山東3個、遼寧2個、福建、北京各2個，海南、上海各1個。

8月5日晚，雲南省瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部發布消息，自6日0時起，將瑞麗市猛卯鎮團結村委會弄喊二和金坎片區、弄喊一和東南亞商住城片區、猛龍沙社區南片區（東至團結大溝、南至瑞宏路、西至瑞檸路、北至瑞章路）三個區域調整為中風險地區。將瑞麗市弄島鎮雷允村委會雷允村民小組由中風險地區調整為低風險地區。

稍早，湖南張家界將永定區子午路以南、迎賓路以西、澧水河以北、大橋路以東合圍區域，永定區子午路以南、大橋路以西、大庸路以東合圍區域畫為高風險地區。

江蘇揚州發布通告，將廣陵區曲江街道新星社區運河水府社區等15地升級為中風險地區。

鄭州發布17號通告，將鄭州新鄭教育園區正商瑞鑽等10地調整為中風險地區。

官方「健康江蘇」微信公眾號6日消息，5日0-24時，江蘇新增本土確診病例61例（南京1例；揚州58例；淮安2例，為無症狀感染者轉為確診病例），22例為輕型，36例為普通型，3例為重型。以上病例均在定點醫院隔離治療。7月20日至今，南京市累計報告本土確診病例228例，揚州市累計報告本土確診病例220例。2020年1月22日至5日24時，江蘇省累計報告新冠肺炎確診病例1227例（其中境外輸入132例）。