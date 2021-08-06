本屆東京奧運中華台北隊表現堪稱史上最佳，目前已獲得2金、4銀、6銅共計12面獎牌。政府不僅派出幻象2000戰機伴飛，總統蔡英文更在奧運期間幾乎每日都發相關文章，甚至經常單日不僅只發一篇，引發外界關注。港媒評論表示，台灣正面臨振興券爭議、疫苗之亂、國民黨主席選舉將至三件事，蔡欲藉「奧運牌」轉移民眾對疫情的不安，並轉移12月公投的焦點。

香港媒體《中評社》5日評論指出，原訂8月28日舉行的重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選四項公投，因疫情延到12月18日舉行。反萊豬、公投綁大選兩項公投原被評估通過機會高，但目前看來因社會都聚焦於疫情，公投熱度隨之降低。

評論直言，中華台北隊在奧運表現優異，讓蔡政府找到炒作話題，就像2017年世大運在台北舉行，民眾都沉浸在台灣運動選手很厲害的氛圍中，對執政者的認同感也攀升，故台北市市長柯文哲當時的民調大漲，顯見這個操作方式台灣民眾是買單的。

評論分析，台灣現正面臨疫情重創民生經濟，中小企業與店家大量倒閉，蔡政府紓困政策招致大量民怨，民意盼政府發現金、不要發券卻遭拒；疫苗數量不足且分配不均，加上國產疫苗未做三期試驗、未提供保護力數據卻要在8月底開始施打；國民黨主席將於9月25日選舉，選前在野黨恐陷入內鬥，選後又需要磨合期，監督蔡政府的力道不會這麼強。蔡政府看準以上三點，認為情勢有利他們，便選在奧運期間啟動大內宣，意圖削弱日後的未爆彈並化解12月的公投危機。