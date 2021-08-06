香港大學日前宣布，曾參與7月7日會議悼念七一刺警嫌犯的港大學生會評議會學生，禁止進入校園範圍及使用大學設施和服務。7名港大校董會成員昨晚發公開信予港大校委會，認為有關決定在法理上不恰當，要求校委會撤回。

公開信指出，《香港大學條例》詳細列出大學處理學生違反紀律的行為，這次被校委會處分的學生，並沒有觸犯當中任何一項。校委會聲明提及學生的行為有可能觸犯法律；然而警方仍在調查，至今沒有學生被檢控。按《香港大學條例》，即使學生被法庭定罪，個案應由紀律委員會處理，不必由校委會越俎代庖。

信中又指，校委會沒聆聽學生辯解，有違程序公義；學生會已撤回決議、道歉及辭職，校方剝奪學生的學習機會，不符大眾對大學秉承循循善誘的期望。

港大學生會評議會上月7日通過對「七一刺警案」犯嫌自殺身亡，表示「深切哀悼」和「感激犧牲」的議案，其後遭多方強烈譴責，指可能觸犯《香港國安法》，學生2天後宣佈撤回議案並鞠躬道歉和辭職。

港大校委會本周三召開特別會議，接納專責小組報告，作出禁止有關學生進入校園範圍的決定，直至另行通告。