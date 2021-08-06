「世界球后」戴資穎奪下奧運羽球銀牌，前天（4日）搭機返國受到國人熱烈歡迎，近來在防疫旅館隔離的她，紛紛貼出被政府高層及知名店家「餵食」的照片，今早曬出總統蔡英文為她準備的早餐，開心表示：「我最愛的早餐」。

戴資穎今早在Instagram曬出總統蔡英文為她準備的早餐，只見手寫卡片寫著：「敬愛的戴資穎選手，謝謝你這些年來，用無比的拚勁，讓世界認識台灣！奧運出賽辛苦了，好好休息喔，繼續備戰未來」，這讓她開心表示：「謝謝總統送上我最愛的早餐」，還不忘附上一顆愛心，可見對總統蔡英文準備的早餐相當滿意。

總統蔡英文幫戴資穎準備最愛的早餐店餐點。（圖／戴資穎IG）

從照片中可以看出戴資穎的愛店就是「田記豆漿」，她五年前就曾在臉書PO文在最愛之一的店家「田記豆漿」被巧遇，更搞笑表示：「好久沒被認出來了，希望我的吃相沒有很可怕」，當時被粉絲詢問：「是下來高雄訓練的嗎？」她也開心表示：「沒錯，我是在高雄訓練，也是正港的高雄人」。

日前有網友直言，戴資穎在羽球金牌戰失誤太多，導致表現NG拿下銀牌，這讓戴資穎在IG限時動態回擊：「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝」，還糾正網友「還有沒有什麼叫做看好奪金，這兩面牌都是突破」，不過很快就將此則限時動態刪除，似乎不想因此引起太多不必要的風波。