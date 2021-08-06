日常生活中難免會受傷，雖然身體具有修護癒合的能力，但是碰上受傷面積太大或太深的傷口，還是必須有正確的傷口處理觀念，才能加速傷口的癒合。微笑本周列出五種處理傷口最常見的錯誤觀念，趕緊看看你自己是否也有一樣的習慣呢？

隨著醫療技科及觀念的進步，許多舊有傷口照護方式已不適用，但在面臨新觀念或新選擇時，不少民眾往往也是一頭霧水，以下五種常被搞錯的觀念，你答對了嗎？

(圖/微笑藥師網提供)

●一、每次換藥塗優碘

錯。優碘殺菌效果強，可以在15秒內殺死濾過性病毒、細菌、黴菌、酵母菌或原蟲等，主要用於不乾淨傷口的消毒殺菌，對於乾淨或換藥的傷口，事實上不須再使用優碘。

還有一個重要的觀念，優碘有一定的保存期限，若要其發揮一定的殺菌效果，除了存放於陰涼、乾燥的空間外，開封過後更要妥善拴緊，並於3個月內使用完畢。

●二、燙傷水泡，可以用人工皮嗎

看狀況。人工皮主要用途是保持皮膚的溼潤，加快傷口表皮化的速度並隔絕皮膚表面的細菌，保護傷口。燒燙傷引起的水泡未破時，建議不要選用人工皮，因為更換人工皮時，很容易把水泡撕破，此時建議給醫生引流或是採用傳統紗布或OK繃覆蓋。倘若水泡破掉且表皮不在時，經過合適的清潔後，就可以採用人工皮加速傷口癒合。

人工皮主要適用於乾淨淺層傷口乾淨、小範圍燙傷、雷射，使用上建議人工皮範圍至於少大於傷口邊緣2～3公分。當人工皮吸飽組織滲出液時，外觀呈現白白的，即可更換，千要不要讓吸收了組織液白白的部分，蔓延到人工皮的邊緣接觸外界，細菌容易因此跑進去造成感染。

●三、傷口就要擦抗生素藥膏

錯。以前受傷時，老一輩長者常會塗四環黴素或紅黴素藥膏，以預防細菌感染，但這行為實際上並不好，容易使細菌產生抗藥性。

微笑建議民眾，除非感染已發生，否則不要輕易使用抗生素。 再者，事實上皮膚表面有許多益生菌定殖，維護皮膚的健康，所以千萬不要濫用抗生素藥膏唷。

正確的傷口護理第一步是由內而外清洗傷口，最好以大量無菌生理食鹽水沖洗，目的是減少傷口細菌，並清楚評估傷口性質。

若是乾淨的傷口，使用生理食鹽水清潔乾淨即可，再以適當的敷料覆蓋。若是較髒的傷口用1%水溶性的優碘由內往外將優碘擦拭乾淨，待30秒消毒，再用生理食鹽水由內往外將優點擦拭乾淨。

若是有感染或已發炎的傷口，請依專業人員指示，使用適當的抗生素藥膏，千萬別自行拿藥膏亂塗。

●四、除疤產品與藥膏或人皮工同時用

要看成分！一般含矽膠或是洋蔥萃取物的除疤產品必須要在傷口已癒合後，才能使用，否則而反不利於傷口癒合的速度。但若是加速傷口癒合，以減少疤痕產生的成分，例如含Acexamic acid或雷公根藥膏，就可以在傷口尚未癒合時使用。

一般除疤產品的選用原則為：在於傷口尚未癒合時，可以搭配使用含Acexamic acid或雷公根藥膏，幫助傷口的癒合。傷口已癒合，若是非肥厚性疤痕，可以使用七葉樹或洋蔥萃取物的除疤凝膠。

若是肥厚性疤痕，建議使用矽膠凝膠或貼片。矽膠凝膠又細分為環狀及直鏈矽膠，前者延展性高，易於塗抹；後者黏附性較強，理論上預防疤痕突起的效果較佳。

●五、棉棒直接擦拭傷口

不合適。許多民眾在使用棉棒清潔或擦乾時，會來回擦拭傷口，事實上，更好的使用方式是「滾動」棉棒來清潔及壓乾，因為滾動棉棒的方式比較不會拉扯到傷口，減少彼此的切力。