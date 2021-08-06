高雄「特殊交友圈」旅館群聚開趴案導致5人染疫，高雄市長陳其邁下令針對旅宿業及汽車旅館加強稽查，高市警苓雅分局成功所員警4日在85大樓執行防疫稽查勤務時，發現2男1女在房內開毒趴，依毒品危害防制條例將3人移送法辦，3人同時違反高雄非同住者非必要社交聚會的防疫規定，警方也開單函送衛生局裁罰。

警方4日凌晨執行85大樓防疫稽查勤務時，接獲民眾檢舉，指稱某房間內相當吵雜，且不斷飄出吸食毒品的異味，警方立即前往查看，並敲門表示身分，請房客配合警方入內稽查。

警方進入屋內稽查後，發現房間內有24歲的黃姓女子、40歲的劉姓男子、30歲的許姓男子等3人，且整個房間煙霧迷漫，黃女向警方表示，這間房間是許男向其朋友承租，更向警方強調只是在抽菸，並沒有從事任何不法行為。

但眼尖員警發現桌上有疑似使用過的咖啡包殘渣袋，立即詢問在場人員，面對警方詢問3人啞口無言，警方當場檢驗該咖啡包，呈二級毒品安非他命陽性反應，隨即將毒品咖啡包1包（含袋總重1.18公克）、咖啡包殘渣袋予以查扣，並將房內3人帶返派出所偵辦。

警方偵辦時，黃女雖然稱毒品咖啡包非自己所有，但坦承自己確實有施用毒品咖啡包，而劉男及許男也向警方承認持有並施用毒品咖啡包，警方全案依毒品危害防制條例將3人移送法辦。

由於2男1女在室內開毒趴的行為，已違反高雄市非同住者非必要社交聚會的防疫規定，警方針對3人開單並函送衛生局裁罰。而民宿業者也接獲警方通知，要求到場陳述意見，對於3名男女在民宿房間內開毒趴而未通報的行為，警方將業者依違反觀光發展條例函請觀光局予以裁罰。

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