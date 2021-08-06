創立已逾50年的葡萄王生技公司，現任董事長曾盛麟告發前總經理、哥哥曾盛陽，涉嫌將公司「康貝兒乳酸菌」產品配方公布在網路上，歷審認定乳酸菌成分在業界輕易可得知，不具經濟性、合理保護要件，判曾盛陽無罪，上訴後，最高法院駁回確定。

另葡萄王董事長曾盛麟對哥哥曾盛陽提起的刑事附帶民事求償2.5億元 ，法院認為刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理者，應以判決駁回之，因曾盛陽獲判無罪，駁回損害賠償的請求。

國內知名生物科技廠商葡萄王提告後，檢方偵結起訴，指控告曾盛陽與前員工陳清裕等人，由2016年時仍在公司任職的員工，從部門電腦下載機密文件、康貝兒乳酸菌產品配方，再編輯成內容。

檢方指出，曾盛陽在2016年11月將編輯後的「乳酸菌成分書」提供部落客拍照，以對方在網路痞客邦部落格上經營之「小格子媽咪的部落格」發表「恐怖的直銷益生菌配方 」，並將「乳酸菌成分書」照片內上傳至該文以為附圖。

檢方將曾盛陽等人依違反「營業秘密法」等罪起訴，但桃園地方法院全部判決無罪，檢方不服提上訴，智慧財產法院認為，這些乳酸菌成分書所載內容，實屬業界可輕易得知之資料，不具實際或潛在之經濟價值。

合議庭認定，「乳酸菌成分書」非曾盛陽任職葡萄王公司期間因業務知悉或持有，也無法證明曾盛陽與其他共同被告間有何犯意聯絡或行為分擔，與洩漏工商秘密罪之構成要件不符，仍判曾等人無罪，上訴後，最高法院駁回確定。