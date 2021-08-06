空手道小清新文姿云一戰成名，在東京奧運空手道女子55公斤級對打拿下銅牌，為中華隊摘下史上首面空手道奧運獎牌，她過往的影片畫面也掀起熱議，就有網友翻出過去她上節目《綜藝大集合》的模樣，當時她青澀傻氣的模樣也讓人忍不住大呼好可愛。

外景節目《綜藝大集合》2017年前往中壢錄影，在玩遊戲關卡「飛龍在天球好運」時，請到包括文姿云在內的女性運動好手來參加，和其他田徑好手不同，文姿云專精空手道，在當時就已經有「世界錦標賽」第三名紀錄，一報出超狂頭銜現場立刻沸騰。

文姿云上場要踢高掛在空中的球，現場最高紀錄是主持人阿翔的300公分，胡瓜也開玩笑喊：「225（公分）就3萬了！」讓董至成都忍不住笑虧，「你這樣講理事長（贊助者）快要溜了！」然而文姿云疑似太緊張，在最低的225公分就差點失誤，嚇得胡瓜直呼：「妳剛剛差點失敗，害我緊張一下！」

文姿云卻是一派輕鬆，還俏皮反擊說：「一切都在我掌握之中！」講完連自己都心虛偷笑，可愛模樣令人融化。不僅如此，文姿云也熱愛IG分享生活，過去她就曾曬出去海邊的比基尼照，零贅肉的精實身材和大腸腿讓網友狂讚，「正翻了」、「目測腿長110」、「姿云嘿嘿太清涼了吧！小心感冒喔！」、「太水了，好長的腿喔」、「魔鬼身材」。