29歲越南籍吳姓女移工遭50歲王姓男子殺害，7月31日被漁民發現陳屍於桃園市後湖溪出海口的防風林內，王男現已遭羈押。據了解，王男為性侵前科犯，獲假釋後因有高度再犯的嫌疑被繫上電子腳鐐，令人髮指的是，縱使王男的行蹤全被監控，仍大膽殺人。

回顧此起案件，王男於7月23日與吳女前往永安漁港出遊，在過程中，王男疑似不滿屢次遭吳女冷嘲熱諷，一時情緒失控便以石塊重擊其頭部，並棄屍附近防風林旋即離去，吳女遺體直至31日才被該處漁民發現。

越南吳姓女移工陳屍桃園新屋海邊防風林。(呂筱蟬攝)

警方獲報後趕往現場，吳女死狀十分悽慘，除了地面有已乾掉的噴濺血跡，吳女的衣衫不整，褲頭也呈現遭解開的狀態，經警方循線逮獲王男後，王男矢口否認有性侵，檢方複訊後認定王男涉犯殺人重罪，恐有逃亡之虞，於3日向法院聲請羈押獲准。

據了解，犯下殺人案的王男為計程車司機，犯有多項性侵前科，2020年才假釋出獄，檢方判定王男有高度再犯的可能性，處分其戴上電子腳鐐，以便隨時監控行蹤。豈料，王男仍無所畏懼，在明知配戴電子腳鐐時行跡無所遁形，仍大膽犯下慘絕人寰的殺人案件。

據指出，現行電子腳鐐之規定，白天不會限制移動軌跡，但若進入宵禁時間，只要離開住處，檢警機關就會接收到警示訊號。

此外，法務部於2020年曾公布一項統計，自2006年啟用性侵假釋犯電子監控後，14年間共有1322人受監控，再犯率僅為0.98%。而未配戴電子腳鐐的性侵前科犯再犯率則為1.74%，顯示電子腳鐐具有一定的嚇阻犯罪效用。