國民黨立院黨團副秘書長洪孟楷（左起）、總召費鴻泰、首席副書記長萬美玲6日舉行「蔡政府特權黑箱滿天飛 紓困沒現金 抗疫沒疫苗」記者會批評，蔡政府日前疾如風讓高端疫苗在二期試驗未解盲前就給予EUA，反觀碰到民間採購的1500萬劑BNT疫苗，卻變成「慢郎中」，如「路人甲」般的回應，要求衛福部立即將BNT疫苗列入公費施打選項。（張鎧乙攝）

國民黨立院黨團副秘書長洪孟楷（左起）、總召費鴻泰、首席副書記長萬美玲6日舉行「蔡政府特權黑箱滿天飛 紓困沒現金 抗疫沒疫苗」記者會批評，蔡政府日前疾如風讓高端疫苗在二期試驗未解盲前就給予EUA，反觀碰到民間採購的1500萬劑BNT疫苗，卻變成「慢郎中」，如「路人甲」般的回應，要求衛福部立即將BNT疫苗列入公費施打選項。（張鎧乙攝）

國民黨團上午批評，蔡政府日前疾如風讓高端在二期試驗未解盲前就給予EUA，反觀碰到永齡、台積電、慈濟採購的1500萬劑BNT疫苗，卻變成「慢郎中」，如「路人甲」般的回應，要求衛福部立即將BNT疫苗列入公費施打選項。

國民黨團總召費鴻泰質疑，從7月15日到8月1日期間，政府僅開放民眾接種AZ疫苗，經查發現這段時間有33萬人接種莫德納疫苗，請問到底是哪些人接種？可以走後門嗎？有特權嗎？難道蔡英文經陳情就下令衛福部照辦，台灣老百姓還有分一等、二等、三等國民嗎？要求政府立即公布接種名單。

國民黨團首席副書記長萬美玲說，台灣目前疫苗到貨量950.46萬劑，截至8月4日已經施打860萬7387劑，剩餘89萬7213劑，當天僅打9.7萬劑，一天打10萬劑就好，也只能打10天，等於台灣的疫苗到8月14日之前如果都沒再有疫苗進來，台灣就沒疫苗了。

萬美玲推估，指揮中心一定會想辦法拖延，一天只打5萬劑，就可以拖更長的時間，但這樣對提高台灣總體覆蓋率是沒幫助的，呼籲陳時中，有多少施打量能就盡快打完，不要為了製造疫苗一直在施打的假象，反而拖累了台灣疫苗覆蓋率。

萬美玲指出，陳時中對高端情有獨鍾，一路開綠燈給高端，相對BNT疫苗，不僅EUA給得慢，甚至變成慢郎中，「時中愈來愈不準，若壞掉要送修，無法送修就趕快換新的」。