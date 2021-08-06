中共黨媒《環球時報》4日發出的一則報導引起印度高度關注。報導稱，中國最近開通的西藏高鐵拉林線首次執行了一次軍事任務，「復興號」高鐵把解放軍招募的新兵從西藏首府拉薩運送至海拔4500米的某處訓練基地。

報導稱，拉林線是川藏鐵路的一個重要路段。這是該線首次完成軍事運輸任務，標誌著中國軍事運輸系統發展「邁出了新的一步」。拉林線高鐵在今年6月25日投入使用，全長435公里，連接拉薩和林芝，單程用時3個半小時，比公路運輸縮短了大約一半的時間。

環時引述一名沒有具名的軍事專家的話說，高鐵將是大規模運輸部隊、軍事設備和後勤資源的一個重要工具，是對公路運輸和航空運輸的一個重要補充。這位專家指出，高鐵彌補了公路運輸速度慢和航空運輸數量有限的不足。

據中國媒體報導，拉林線高鐵在今年6月25日投入使用，全長435公里，連接拉薩和林芝，單程用時3個半小時，比公路運輸縮短了大約一半的時間。

中國中車科學家、中車株機公司副總工程師樊運新介紹，該動車組最高運行時速160公里，採用2動力車頭＋8拖車編組型式，並可具備擴展到12節拖車的能力。為適應電氣化與非電氣化不同區間，該動車組採用全球首創的「內燃＋電力」雙動力的牽引模式，可實現全程牽引順暢不換車。

總功率12000kW的「內燃＋電力」動力一體化設計，具備優異加速性能和牽引煞車能力，同時實現了更高效率、更低能耗。4種不同組合的控制模式，既可實現「內燃＋電力」牽引在線靈活快速切換，又能在動車組出現故障時，故障單元自動隔離和轉換，列車安全性更高。

美國之音報導，印度最有影響力的雜誌《週刊》注意到了環時的這條消息。《週刊》5日發出的報導說，環時雖然沒有提到這些新兵被運送的目的地的名字，但從環時之前報導使用的同樣海拔高度數據推測，訓練基地應當位於中印邊界附近。

印度主要的一份英文媒體《印度斯坦時報》也對拉林鐵路執行軍事任務的消息非常關注。

報導說，這條高速鐵路的修建是中國加強邊界基礎設施努力的一部分，中國為了快速投送部隊建立了一個包括公路、鐵路和空運的運輸網。

報導還說，中共總書記習近平在7月23日河南洪災嚴重之時沒有去鄭州視察，反而去了西藏林芝，這是中國首位最高領導人到這裡訪問。報導說，習近平是搭高鐵前往拉薩。

位於藏南地區的林芝與印度有著漫長的邊界，與印度控制的阿魯納恰爾邦非常接近。去年觸發兩國邊界衝突的主要原因就是中國在這個地區加緊進行基礎設施建設，改變了該地區的軍事平衡。

去年6月15日，兩國士兵在西端邊界的加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發嚴重軍事衝突，西方媒體稱，雙方各自都有大約數十名軍人死亡。但中國在事後8個月宣佈，在那場衝突中只有4人死亡。

此後，印度和中國展開了多輪軍事和外交談判，直到今年6月兩國軍隊才在有爭議地區各自後撤，脫離接觸。