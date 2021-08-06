對於苗栗一所私立教養院，發生虐死28歲自閉症服務使用者，監察委員表達高度關切，已申請自動調查。

據報導，苗栗一所私立教養院，發生虐死28歲自閉症服務使用者，凸顯因為自閉症情緒行為的照顧與支持資源的缺乏，家屬不得已將自閉症者送入全日型機構，卻因缺乏具經驗的專業人員，沒有選擇機構的機會；而劣質機構沒有強制退場機制，造成憾事一再發生。監察委員王幼玲、蘇麗瓊、葉大華、王美玉對此教養機構虐死身心障礙院生事件表達高度關切，已申請自動調查。

監察委員表示，身心障礙者權利公約第19條，要求政府採取有效及適當之措施，讓身心障礙者在社區獲得支持服務、融入社區生活。

但是現階段對於支持程度密度高的身心障礙者，因為欠缺社區資源系統，仍需要全日型機構提供服務，主管機關如何維護身心障礙者，在全日型機構中的人身自由與自主權免於受到侵害？目前對機構的定期考核及評鑑制度能否發生功能？評鑑劣質的機構是否有強制退場機制？

對於有認知障礙及情緒行為困擾的身心障礙者，他們因為照顧不易常被機構拒絕，特別是當家庭照顧者老化，無力照顧時，主管機關是否提供充足的資源來支持身心障礙者及其家屬？如何確保障礙者的基本人權？均有全面調查之必要。

監察委員王幼玲、蘇麗瓊、葉大華、王美玉對此教養機構虐死身心障礙院生事件表達高度關切，已申請自動調查。