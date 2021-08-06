連日大雨，高雄6天出現4坑洞，高雄巿長陳其邁表示，已經要求養工處，以及區公所所屬6米以下道路，或是水利局防汛道路等，全面的加強整個道路品質的維護。他強調，讓道路能夠更安全，這是高雄巿政府一直在做的事。

陳其邁6日在議會聯訪時間表示，高雄是港都城巿，砂質地形比較多，另外重車多、地下管線也多，所以對於道路的維護，不管是鋪設或養護，都是很大的挑戰，尤其是大雨過後，因為砂質地形土質鬆軟，常會造成坑洞。

因此不管是平時的道路養護，或者是大雨過後道路的修補，高雄都很努力，並希望能夠維持巿民的公共安全，所以前幾天大雨過後，就開始針對相關道路搶修跟路面維平。讓道路能夠更安全，這也是高雄巿政府一直在做的事。

對於前一天高雄巿議員邱于軒總質詢時，被擬參選前鎮、小港區巿議員的黃彥毓統計，50分鐘共喊暫停11次，陳其邁回應，他是來備詢的，要尊重議會，要暫停幾次這個也是議會權責，我們也沒有辦法，要尊重議會。