【旅奇傳媒/編輯部報導】長達兩個多月的宅家防疫，辛苦了！心靈需要解封，也要讓餐桌微解封一下，換桌來自埔里山城的鄉土好料！

提起埔里，大家都知道這兒好山好水好風景，雞肉有山土雞的鮮甜，肉質就是不一樣；蔬菜爽口清脆，是正港山菜，尤其埔里的特產茭白筍料理，讓人一口接一口，來自埔里的美人腿，特別誘人！

來自中台灣國宴餐廳的大廚私房料理，金都餐廳第二波好菜推薦，再推出澎派鄉土風味餐系列，堅持原食材、秉持純手工，用心意與創意演繹的佳餚，吃得到主廚的巧思，更有烹調手藝的美味心意。

這回準備了手釀酸菜白肉鍋、鮮魚沙茶火鍋，雙鍋聯袂登場，可一次品嚐台灣口味山東料理、潮汕粵式口味，尤其酷熱的夏天，更需要開胃佳餚，激發舌尖滿滿火花。

▲夏天胃口不好，酸菜白肉鍋正好開胃。 圖：玩買主意╱提供

手釀酸菜白肉鍋 食慾大開

有豬五花肉片、牛番茄、大白菜、黑美人菇、雪白菇、金針菇、玉米等滿滿火鍋料，還有主廚親自釀造醃漬酸白菜，加入豬骨蔬菜高湯慢火熬煮，湯頭溫和酸而不嗆，讓人食慾大開。

▲鮮魚沙茶火鍋，湯頭鮮香濃郁。 圖：玩買主意╱提供

鮮魚沙茶火鍋 湯頭濃郁鮮甜

有台灣鯛魚、芋頭、蛋酥、香菇、凍豆腐、牛番茄、大白菜、黑美人菇、雪白菇、玉米，多項由主廚嚴選在地食材搭配特調湯汁入鍋燜煮，香噴噴的砂鍋魚，湯頭濃郁鮮甜，鯛魚鮮香美味完全逼出，還有滿滿的蔬菜，兼顧豐富營養與美味。

▲茭白筍水餃美味可口。 圖：玩買主意╱提供

茭白筍金元寶 內餡飽滿

特選台灣豬腿肉絞肉搭配埔里特產茭白筍、埔里特產香菇，以時蔬入餡搭配薑調和味道，純手工製作，內餡飽滿，讓人一吃就愛上，也可成為變化料理，乾式、湯式料理都合宜。

▲梅干扣肉，鹹而不膩 。 圖：玩買主意╱提供

梅干扣肉 文火細滷鹹而不膩

特選肥瘦分明台灣豬五花肉，加上濃郁香氣的客家梅干菜，文火細滷，晶亮入味，鹹而不膩，是下飯最佳首選，也是傳統台灣料理的必備佳餚，濃濃的鄉土味讓人懷念。

▲特製三杯雞，濃郁醬香好開胃。 圖：玩買主意╱提供

特製三杯雞 醬燒焦香撲鼻

典的台菜口味，最道地的家鄉美味，嚴選仿土雞肉，肉質紮實不乾柴，並選用上等麻油及精選醬油等傳統醬料烹調，微微的辣椒、蒜頭爆香味增添更多香氣，焦香撲鼻，是白飯小偷。

鮮魚、嫩豬、走地雞、客家風味滷肉，還有鮮蔬茭白筍入餡的金元寶，今晚就來試試埔里菜，品嚐國宴大廚ㄟ手路菜，雙鍋上桌，親朋好友闔府吃得歡喜又滿足，現與【金都餐廳】專案合作販售，請上【玩買主意】選購。

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