【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情降級微解封，各地縣市政府也開始推動觀光計畫，為了讓臺東在未來疫情解封後，盡快回到正常的生活軌道，臺東縣府超前部署與臺北市政府共同啟動「城市加乘計畫」，由臺北熊讚擔任合作大使，化身為超Q造型熱氣球出席在今年臺灣熱氣球嘉年華活動，未來兩縣市將在農產、觀光、文化與科技等不同面向相互交流，共享資源打造雙贏局面。

長達兩個月的三級警戒嚴重影響國民生計，如今疫情警戒降為二級，臺東縣也迎來超過50天的加零。臺東縣政府秉持著「開放、整合、創新」的理念與臺北市政府達成合作，啟動「城市加乘計畫」，希望藉由各項的交流與資源共享來創造縣市雙贏，不僅提升臺東的城市競爭力，更要讓臺東盡快回到正常的生活。

▲「臺北x鳴日號x臺東x熱氣球」異業結盟及雙城合作。 圖：臺北市觀傳局╱提供

這次「城市加乘計畫」由熊讚擔任合作大使，臺北市政府更展現誠意，讓熊讚化身超Q造型熱氣球參與今年的熱氣球嘉年華活動，由熊讚打頭陣，開啟接下來一連串的城市加乘合作。

臺東縣縣長饒慶鈴指出，臺東與臺北是截然不同的兩個城市，卻同樣在國際大放異彩，臺北市入選了時代雜誌的「世界最佳」百大景點，臺東則被Booking.com評為2021年全球最好客目的地第一名。

此次熊讚造型熱氣球將加入熱氣球臺東國家隊，與超級明星HELLO KITTY熱氣球一起在今年的熱氣球嘉年華中亮相，相信可以為兩個城市達到跨域加值的效果，也為臺灣帶來更多正面能量。

▲熊讚熱氣球超Q造型，也將出現在熱氣球臺東國家隊。 圖：臺北市觀傳局╱提供

臺東縣政府與臺北市政府簽署觀光合作備忘錄，也連袂公布「熊讚熱氣球」超Q造型，這是臺北市政府首度以臺北市吉祥物-熊讚Bravo設計的3D造型熱氣球，也是臺東以外，全臺唯一擁有代表球的城市。

臺北市長柯文哲表示，2019年率領市府團隊參訪臺東熱氣球飛行學校時就曾說，如果臺北市也能有熱氣球，相信會有很好的宣傳效果，也很開心今年能成功執行。臺北市政府也預告，若疫情解封，將與旅行社合作推出鳴日號頂級服務，帶來臺北x臺東的深度精緻旅行。

▲為提振國旅士氣，臺北市攜手臺鐵、旅遊業者推出「臺北x鳴日號」深度旅遊。 圖：臺北市觀傳局╱提供

臺北市政府觀傳局局長劉奕霆指出，「臺北x鳴日號」鐵道深度旅遊共2梯次，預計10月至12月推出，內容豐富創新，包括安排臺北超人氣熊讚擔任列車長領隊、於鳴日號車廂提供臺北在地森高砂咖啡職人服務、晶華酒店更打造專屬「5星BAR檯」，另外北市府也將提供「Open House 打開臺北」獨家遊程（限有停靠臺北1日之行程），讓遊客造訪臺北市尚未對外開放的秘密景點，同時也加碼贈送所有乘客精美的臺北好禮，首團預計9月份開放報名，相關資訊將公佈於臺北旅遊網。

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