「黑人」陳建州近日因被網友發現使用非法機上盒觀看奧運賽事挨轟，他為此鄭重道歉後也轉發了愛爾達體育家族的臉書發文，間接呼籲支持合法觀看途徑，此後他便不再發聲。封口4天後，今(6日)他在IG限時動態突然曬出醫院照，原來是帶著高齡92歲的奶奶上醫院，他也語重心長寫下：「只想珍惜每一天」。

一向熱衷並投入許多心力在運動項目的陳建州，近日被網友發現曬出的翻拍東京奧運賽事螢幕照中，電視前竟出現非法機上盒「安博盒子」，陳建州第一時間澄清是通訊軟體中朋友互傳的照片，卻被眼尖網友揪出老婆「范范」范瑋琪曬出的家中影片也出現安博盒子，為此，陳建州才改口道歉。

陳建州沉寂4天後曬出帶奶奶去醫院照片。（圖／翻攝自blackielovelife IG）

陳建州當時強調：「對於錯誤使用奧運非授權畫面，本人深感抱歉」，之後便轉發或轉用愛爾達體育家族的臉書小編的照片，卻在恭喜戴資穎獲得羽球女單銀牌時因長寬限制截了左邊的國旗，又引來民眾砲轟。12小時後他再度發文曬出完整圖片，對戴資穎隔空表示「辛苦了」，最後不忘強調照片是由愛爾達體育家族所有，盼平息外界怒火。

陳建州與范瑋琪先前被眼尖網友發現家中使用安博盒子。（圖／中時資料照片）

陳建州噤聲4天後，昨(5日)晚間再度於IG限時動態發文，透露這段期間回歸家庭生活，全心陪伴家人，他更曬出牽著奶奶手的照片，表示：「謝謝第一線的醫護人員對老人家的照顧。只想好好珍惜每一天」，也算是「安博事件」後首度開腔表達心情。