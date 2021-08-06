挽救疫情衝擊店家，行政院規劃發放5倍券，但在野黨還是認為要「普發現金」。民進黨立院黨團今表示，現金可能存起來，對經濟沒有加乘效果，日本發了現金，結果儲蓄率大增，只有六到七成用於消費。

民進黨立院黨團今記者會，黨團書記長羅致政說，國民黨把紓困跟振興兩個概念搞混了，振興的目的就是希望透過加乘的效果，讓每一毛錢可以發出幾倍效果。從上次的經驗，不論是商家或地方政府，再搭配振興券，都有很多加碼的作為，所以能夠創造振興的加乘效果；至於現金效果有限，甚至可能存起來。

他說，行政院現在做最後草擬跟定案階段，但希望能在最適當的時機推出來，因為台灣現在疫情還沒有完全清零，甚至到可以共完全控制的情況，如果說能在疫情可控制的情況下推出振興，民眾可以恢復正常生活出來消費，相信會有加乘效果，而現在還在疫情中，民眾消費意願不高，反而抵銷振興效果。

他說，若發現金，美國研究，發現金後，大概只有三分之一不到是用於實際上的消費，日本也是發了現金，但是大概只有六到七成的金額用於消費，但家庭的儲蓄率大增。

至於成本，立委鄭運鵬說，印製增加成本如果是印刷費的話，那不是外包給民間的廠商印製，還是會要求比照去年的三倍券，是由政府所屬的中央印製廠印刷，比照國幣，印刷的費用會要求周全不會仿冒，所以會由要求中央印製廠來處理。

對於用數位券的發放不如預期；他說，去年經驗，國人還是比較比較願意換領紙本的三倍券，所以如果今年發放數位的版本還是會有，但紙本的是國人消費習慣的問題。

他說，這也是個好現象，拿到紙本會到實體店面消費，而今年這波疫情受災的是實體的通路跟店面。

被問到，民眾認為不該再掏一千現金換券，最好能排富發現金；羅致政說，原來與三倍券當時的規劃，對於弱勢的民眾，政府會補貼不用再掏錢，至於一般民眾，就是希望透過大家一起消費方式互相來幫忙，讓經濟創造正面的循環。

鄭運鵬表示，去年三倍券使用後，經濟數據顯示，從8月開始使用之後，零售業的成長都5％到8％以上，可見得是有效。