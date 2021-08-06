台中市教育局長楊振昇表示，備有1萬2000多台行動載具、550台4G無線分享器及1萬2200片教育部提供經濟弱勢學生免費SIM卡，供全市學生借用。（盧金足攝）

疫情期間，停班不停課，改以線上教學，但有的學生因家中經濟問題，電腦資源不足，也有學線上教學時，螢幕卻關閉，台中市議員6日質疑學習效益。台中市教育局長楊振昇表示，備1萬2000多台行動載具、550台4G無線分享器及1萬2200片教育部提供經濟弱勢學生免費SIM卡，供全市學生借用。

台中市議員羅廷瑋、陳文政今日在教育文化業務質詢時關切疫情期間，線上教學學習設備是否足夠，以及如何幫助中低年級小朋友學習等議題。

陳文政說，還見有學生線上上課時，螢幕是關閉，無法管控輔導，其實線上教學疫情期間在歐美是常態，不知要經幾年才會走到盡頭，找到徹底防治方法，線上教學應進一步研議數位上問題。

楊振昇表示，市府已訂定《台中市國民中小學因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)學生居家學習上網設備借用注意事項》，自疫情停課起至今年7月停課期間，台中市已出借4950台行動載具、550片SIM卡、181台4G無線分享器，提供經濟弱勢學生進行居家線上學習，學生線上學習設備沒有問題。

另外，疫情期間學生缺課的比例約為4％，主要原因是家庭或個人因素、網路偶爾不穩等等，教育局要求各校加強線上點名，教師發現學生未上線，立即透過電訪了解，除希望儘量減少家庭或個人因素造成的缺課外，也能夠立即給予必要協助。

對於中低年級學生，也會請老師配合學生能力，採漸進多元的方式進行線上學習，讓學生停課不停學。

全市疫情期間約4％學生缺課，主因為家庭、個人因素或網路偶爾不穩等問題，教育局將要求各校加強線上點名，提供學生協助，照顧學習權益。