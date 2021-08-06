美國總統拜登上月底簽署行政命令，要求針對航運商加收附加費的不當行為進行調查，以確保當地出口的利益，日前聯邦海事委員會（FMC）也要求8家航商繳交相關資料進行後續調查，對此，有專家警告，若當局開始對附加費設上限，可能導致航運商限縮服務範圍，讓產業狀況更加混亂，產生極為嚴重的副作用。

AmericanShipper報導，由於FMC已收到多件託運人對航運商的投訴，將要求達飛（CMA CGM）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、韓國HMM、美國Matson、地中海航運（MSC）、香港東方海外（OOCL）、韓國SM Line和以星航運（ZIM）等8家航運商提供課徵附加費的詳細資料，並要求說明加收費用的合理性，以調查此行為是否破壞交易的公平與合理性。

對於美國政府出手干預市場，航運諮詢機構Vespucci Maritime執行長Lars Jensen表示，「可以理解託運人對不斷上漲的運輸成本感到沮喪，但這也不是承運人的錯，當他們的貨櫃或船隻被租用的時間拉長，費用卻沒有因此增加時，他們的獲利也會有所損失。」

Lars Jensen警告，若當局開始對附加費設下更多限制，可能導致物流系統陷入混亂，他說：「過往的慣例是，在合約期間可以免費使用貨櫃，只是逾期時要加收附加費，但如果未來不得加收附加費，航運商可能因此縮小服務範圍，甚至改成以日計價的模式。」

針對目前航運市場的困境，Lars Jensen強調，唯一方法是緩解過量的貿易需求，「在此情況下，決策者在做決定時需要非常小心，因為你可能會達成你想要的目標，但也帶來極為嚴重的副作用。」