前消防署長黃季敏被控收回扣護航特定廠商得標，一審遭依貪汙罪重判18年徒刑。台北地院審理時，發現另有8名公務員以查廠名義，接受廠商招待旅法食宿，依職權告發貪汙，但台北地檢署認為，8人接受上級指示出差，應不知道旅費是廠商提供，難認有主觀犯意，6日處分不起訴。

黃季敏被控2002年至2006年間，在防救災專用衛星通訊系統、現場通訊救災指揮車暨整合平台建置等9件防災救難器材標案，主導評選會議事，以讓屬意廠商得標，並從中收賄，一審北院依違背職務收賄等14罪重判黃18年徒刑，沒收犯罪所得2076萬元，全案已上訴。

北院審理發現，2005年初，黃季敏以查驗設備原廠為名義，率消防署同仁遠赴法國阿爾卡特公司，參加者除了標案承辦人，連較無相關的政風室、會計主管及人員共8人也一同出差，而食宿費用全由投標廠商支付，獲取約27萬元利益，遂依職權告發8人涉嫌貪汙。

但檢察官認為，主導標案的是黃季敏，8人並不清楚標案細節，主觀上未必知道食宿費用是由廠商招待，且只是受黃指示一同出差，應無貪汙犯意，遂依罪嫌不足處分8人不起訴。