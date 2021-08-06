因美元續強，加上聯準會(Fed)官員表示，美國經濟復甦迅速，令市場預期聯準會可能提早收緊貨幣政策，進而削弱黃金吸引力，促使金價走跌，而目前市場仍等待美國官方公布非農就業數據，另外白金跌破1000美元；截至台北時間8月6日上午11點5分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌5.8美元，報每盎司1803.1美元。

9月白銀下跌0.162美元，報每盎司25.13美元。

10月白金下跌12.1美元，報每盎司993.6美元。

9月鈀金下跌4.6美元，報每盎司2650.5美元。(商品行情網)