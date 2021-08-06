上櫃生醫族群題材豐富，益安(6499)出售達亞持股，處分及評價利益進補25億元，上半年稅後淨利衝至23.57億元，今日跳空鎖在漲停板71.7元；杏國(4192)胰臟癌新藥SB05PC三期臨床即將解盲，連續漲停5個交易日；生華科(6492)美國新冠臨床拚在本季完成，股價漲幅也逼近3%，成功匯聚多頭人氣，個股紛紛上漲，上櫃生醫指數逆勢揚升近1%左右。

益安為促進子公司達亞股東結構多元化，持續採取釋股策略！6月間以每股283.9元，轉讓3,600張達亞持股予台聯電，釋股成交價金逾10.2億元後，7月再度釋股1,200張股票，惟此次是由達亞經營團隊承接，此交易將挹注益安現金逾3.1億元，估算每股交易價約260元。經過兩次轉讓，益安持有達亞股權已降至27.8％。

生華科日前接獲衛福部函覆振興醫療財團法人振興醫院已獲TFDA核准，成為國內第六家大型醫院運用生華科Silmitasertib治療申請恩慈療法的新冠重症患者。另外，生華科在美國的新冠臨床因為近來Delta變異株升溫確診人數暴增，也加速收案進度，臨床有機會在本季完成。

杏國研發中新藥SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗已達期末分析條件，待分析結果確認後依法規公告。由於杏國去年8月公布期中分析(IA)結果，獨立資料監察委員會(Data Monitoring Committee，DMC)建議無須修改原計畫書(protocol)，依照原計畫繼續執行臨床試驗，市場對此抱持樂觀態度。

據國際衛生組織WHO統計，根據報告推估2025年全球胰臟癌死亡估計約53.9萬人，至2040年將新增癌症人數80.1萬人，顯示胰臟癌市場不斷擴大。