東京奧運男子團體射箭比賽，中華隊魏均珩（左）、鄧宇成（中）與湯智鈞（右）獲得銀牌。（季志翔攝）

2020東京奧林匹克運動會如火如荼進行中，台灣代表團68名選手中有8名桃園選手，由於這次表現奧運表現亮眼，桃園市政府也特別提高奧運獎勵金，以此激勵選手。

體育局指出，據桃園市大專以上優秀運動選手參加國際性體育競賽獎勵要點，原訂核發奧運選手獎勵金，金牌60萬元、銀牌21萬元、銅牌15萬元，第4名至第8名分別可獲9萬元、4萬5千元、4萬元、3萬元、2萬元。

桃園市長鄭文燦先前曾預告「會加碼！」，加碼後的奧運獎勵金，金牌來到200萬元、銀牌150萬元、銅牌100萬元，另第4名至第8名分別可得75萬元、50萬元、40萬元、30萬元及20萬元獎勵金。

8名桃園選手分別為李智凱、魏均珩、周天成、田家榛、李旻、鄭兆村、蘇柏亞及黃鈺仁。李智凱雖是宜蘭人，不過過去都在桃園進行訓練，後來入籍桃園市，這次在競技體操男子鞍馬奪得銀牌；魏均珩則是土生土長的桃園人，於射箭男子團體賽射下銀牌。

為獎勵李智凱及魏均珩的優秀表現，桃園市世外桃源文教公益基金會再個別加發75萬元，將與市府獎勵金一同頒發，2人分各可拿到225萬元。

周天成於羽球男子單打賽榮獲第5名，田家榛則在射擊女子25公尺手槍獲得第8名，也將分別獲得50萬元及20萬元獎勵金。體育局也提醒民眾，李旻尚在進行高爾夫賽程，請大家持續為選手加油。