以裁判主觀評斷給分的空手道「型」，今天在日本武道館登場，代表中華隊參賽的男子選手王翌達，淘汰賽兩套動作執行的不錯，也沒發生大失誤，可惜未獲裁判青睞給予高分，無奈止步，讓他雖然遺憾，但也只能接受。

「自己200％發揮了，不後悔！」王翌達這麼說，「覺得自己的動作應該有26、27分，有搶銅牌的可能，最後看到分數出來，還是有點難過，也覺得累了，所以情緒也有波動。」

儘管無奈，王翌達還是笑著說：「也只能接受。」他補充，同組的選手有不少國際賽成績搶眼的選手，特別是日本名將喜友名諒，只要參賽就是第1名保證，堪稱是「大魔王」等級的好手，印象分數上自然也佔優勢。

奧運結束後，明年還有杭州亞運，曾在2018年雅加達亞運奪銀的王翌達表示，因為已經有家庭，想多陪陪家人，回去後會再思考是否繼續，「自己也想過因為這次中華隊成績好，空手道也受到注意，或許有更多人投入，我也有打算轉任教練，幫台灣培養更多年輕好手，希望未來可以在大賽奪牌。」