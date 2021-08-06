高鐵宜蘭站的設站位置這幾天再度成為宜蘭地方上所熱烈討論以及明年地方選舉的攻防戰焦點，對於宜蘭市長江聰淵批評對於設站位置立場反覆不定，宜蘭縣長林姿妙今（6）日親自回應表示，自己的立場一直都是一致，只希望盡快在宜蘭設站，「先求有再求好」。

高鐵宜蘭站的設站位置已經討論多時，可能的位置也增加到四城、宜蘭、縣政中心、羅東車站等4個地點，坊間傳言不斷，但中央至今遲遲未能拍版，民進黨籍的立委陳歐珀更因此將砲口朝向自己人，質疑中央政策跳票，失信於民；但民進黨籍的宜蘭市長江聰淵則是批評原本傾向選擇縣政中心的縣長林姿妙立場反覆，改成「設在哪裡都可以」。

林姿妙6日面對媒體記者再度詢問此事時表示，只要高鐵能延伸到宜蘭縣，高鐵宜蘭站要設在哪裡都表示歡迎，也會尊重中央的專業考量，她的立場並沒有搖擺、變化，無論是宜蘭縣12個鄉鎮的哪一個鄉鎮，她都表示歡迎，只要高鐵能到宜蘭縣都好。