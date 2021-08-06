中國大陸14歲女將全紅嬋5日刷新奧運10公尺高台跳水紀錄，她拿下3次滿分，其中兩次為全部7位評審都給10分，總分466.20，輾壓銀牌陳芋汐（425.40分）超過40分，美媒《雅虎體育》提到她幾乎與銅牌澳洲選手伍麗群（371.40分）達到3位數的差距。原先的奧運紀錄為447.70分，這次決賽總共12人，9人輸她超過100分，最後2人差距超過200分，可見全紅嬋的分數有多離譜（就算少跳一次也可拿銀牌）。

全紅嬋登上國際媒體版面，在美國討論板reddit引起熱議，他們表示從來沒看過這麼精采的跳水。「我不知道跳水還可以滿分的，而且是兩次！」「想像一下在14歲時就成為史上最偉大的跳水選手。」「看到她拿金牌說要給媽媽治病，我的淚水就傾洩而出。」

依照規定，選手每次得分都要去掉最高的兩個與最低的兩個分數，因此全紅嬋最後一跳（6個10分、1個9.5分）實質上也是滿分，單場第3次滿分。全紅嬋拿到金牌之後很快戴上口罩，拿著毛巾和很大的背包準備離場，這一切對她而言好像跟練習賽一樣，其實她之前根本沒比過國際賽，也不知道國際賽有何差別。

全紅嬋最低分的一跳是第一跳，入水時水花沒全壓住，拿到82.5分，單是這個分數就比銅牌伍麗群的最佳一跳（81.60）還高了！全紅嬋第二跳就是全滿分，難度加權後為96分，這是令其他參賽選手絕望的一跳，最後她依序以95.70分、96分、96分完成比賽。

對於外界稱讚全紅嬋是天才少女，她說：「我不是天才，我很笨的，學習（讀書）不行，就跳水還行。你們問我問題，我腦子裡面都是空白的。」她賽後說想吃頓好的，特別是「辣條」。至於這麼神的入水是如何做到的，她說：「就跳下去了，沒有感覺。」

美媒ESPN稱讚她「和其他參賽者完全不同等級。」事實上在預賽的時候，就有好幾位選手跳了兩次的分數加起來還不如全紅嬋跳一次的分數。可惜現場沒有觀眾，只有少數人員有幸親眼目睹（包括奧會主席Thomas Bach），但還是可以聽見全紅嬋入水時場邊他國代表團傳出的喝采聲。

全紅嬋身高143公分，入水動作被形容「像是一支箭射進水裡」，有人認為年齡愈低可能愈有利，女性成年之後肩膀和骨盆變寬，難以像這樣完美入水。史上最年幼的跳水金牌是1992年巴塞隆納奧運的大陸女將伏明霞（13歲），後來規定最低參賽年齡為14歲，如果東京奧運沒有延後一年，全紅嬋就會因為年齡不足而無法參賽。