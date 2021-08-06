在 Steam 上大殺四方、以微笑香蕉的形象讓人記憶深刻的遊戲《我的朋友佩德羅（My Friend Pedro）》將在手機雙平台獻上他們夢幻的血色芭蕾！開發團隊 DeadToast 與世界知名獨立遊戲開發商 Devolver Digital 聯手出擊，《我的朋友佩德羅：蕉仇必報（My Friend Pedro Ripe for Revenge）》於今（6）日登上 Android 與 iOS 商店，目前已開放免費下載，在炎炎夏日來場滿載鮮血、子彈與香蕉的冒險行動！

遊戲預告影片

他們綁架了他的妻兒，還扔下他等死。但是要拆散香蕉家族團聚的意志，還早的很！幫你的朋友佩德羅端上一杯冰涼的復仇特調，別忘了撒點子彈在上面點綴唷！

翻滾跳躍、操作搶分！動作手機遊戲《我的朋友佩德羅：蕉仇必報 My Friend Pedro Ripe for Revenge》今日上線

在《我的朋友佩德羅：蕉仇必報》中，沿襲原 IP 的動作成分，玩家們可操縱角色翻滾、跳躍、射擊，在關卡中想辦法給敵人當頭痛擊以獲得高分。復仇的路上四處是敵人與陷阱，構築成 37 個緊湊刺激的關卡，考驗玩家們如何用最高水準的操作來贏下分數。

翻滾跳躍、操作搶分！動作手機遊戲《我的朋友佩德羅：蕉仇必報 My Friend Pedro Ripe for Revenge》今日上線

除了避開陷阱以外，玩家還有可能會騎乘摩托車或踩上滑板，在遊戲中進行速度感滿分的競逐。如果你是技巧高超、操作滿分的神手，還可以嘗試「血腥快攻（Blood Rush）」模式，勢必能滿足強悍玩家們挑戰極限的心情！

復仇者香蕉已經熟透了，你要開始大殺四方了嗎？目前遊戲已可在 Android 和 iOS 商店中搜尋並免費下載，有興趣的玩家亦可追蹤 遊戲官網 、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 DeadToast (@deadtoast_com) 的 twitter 以獲得更多即時的資訊更新。