資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

隨著疫情趨緩，不少人關注疫後經濟的振興與復甦，行政院擬推出「振興5倍券」帶動經濟發展。媒體人黃暐瀚今(6日)在臉書指出，「振興券是振興經濟用的，現在疫情尚未結束，疫苗仍在施打，你是想怎樣『經濟振興』？是可以群聚吃飯，報復性出遊了嗎？」

「為什麼不發現金？」黃暐瀚提到，這句話不是他先說的，是蔡英文總統，與賴清德副總統在2008年就說過的，去年3倍券、今年5倍券，不發現金，同樣發券，每發一次，蔡總統都應該跟馬前總統「道歉一次」。

至於發現金與發振興券的差別為何，黃暐瀚比喻，就像一個人出車禍受傷、急需治療，你就給他治療，而不是還沒治療，傷口仍在滴血的時候，就已經忙在討論要挑選什麼「復健器材」一樣，得先「救命」，然後「救急」，才來「救窮」。

關於發券的行政成本高、算不算浪費？黃暐瀚說，先不談，就問一句，不管幾倍券，對於已經走投無路，身無分文，活不下去的社會最底層，最艱困的人來說，是「活下去」重要？還是挑選哪個app，計算「怎麼用券更划算」重要？他認為，「先發現金，再針對重點紓困，等疫情過後，再來『刺激消費』不晚」。