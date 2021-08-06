指揮中心日前開放無健保卡、無居留證等境外人士預約接種疫苗，包含陸生。但近日有陸生反映，雖成功預約到殘劑苗，但未持有這兩項證件，診所無法登入全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)抓取個人資料，後來呈報新北市衛生局，結果仍是無法施打，境外生權益小組批評此舉是「做半套的政策謊言」，陸生則自嘲是「夾著尾巴做人！」

境外生權益小組在臉書上分享一名陸生案例，該名T姓陸生在新北市一間診所預約到殘劑疫苗，並接獲通知在8月4日接種。施打前，他主動聯繫疫苗預約平台，確認當日得攜帶哪些證件，未料平台專員與診所確認後，診所告知他，因不具有健保卡與居留證，無法登錄全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)擷取個人資料。

後來，疫苗接種平台又再告知他，將其資料轉呈給新北市衛生局，請他與新北市衛生局聯繫，但新北市衛生局的電話始終不通，因此他親自前往詢問。

歷經一翻波折，T姓陸生原本以為能順利施打疫苗，沒想到新北市衛生局卻說：「主管告知無法進行施打，因為沒有健保卡和居留證，接種單位（醫院診所）會無法抓取資料」。

於是，T同學沒有辦法透過衛生局造冊施打疫苗。4日晚間5點，他還接到疫苗預約平台的關心電話，詢問進度如何？但情況依舊沒有改變，因為沒有健保卡、沒有居留證，仍然被擋在疫苗之門外。

類似T姓陸生在台灣苦苦等待疫苗情況，存在於各所大學裡。臺北某公立大學陸生小F說，7月29日宣佈可讓沒有居留證與健保卡等外籍人士申請登記疫苗時，她也前往疫苗接種平臺登錄，但迄今已過了1個多禮拜，身邊都沒有陸生排到疫苗，因此她已開始盤算，是否返回大陸接種。

另一名北部陸生J則嘆言：「陸生真的艱難，夾著尾巴做人吧！」

小F陸生說，如今變種病毒肆虐，台灣民眾大多只施打1劑疫苗，卻逐漸解封，社會安全仍充滿疑慮，包含她在內等絕大多數台灣民眾，都尚未沒有打疫苗，「我們對生活都很焦慮，政府大官們卻根本不管我們！」

小F認為，依照變種病毒進化的速度與強度，只打1針疫苗跟沒打的差別不大，打2針和打3針才能有預防力，台灣民眾如果大多數能打到2針以上，社會才有逐漸恢復安全運作的條件，但民進黨政府的疫苗政策充滿利益與政治考量，「疫苗問題就是個死循環！」