新北市府改造貴子坑溪，已完成民生路至中港水門間下游3.25公里子母溝，現無惡臭（水利局提供／戴上容新北傳真）

泰山、五股地區的貴子坑溪，過去因流經工業區及被排入生活廢水，加上水流緩慢，地方惡臭不斷，新北市府改造貴子坑溪，已完成民生路至中港水門間下游3.25公里子母溝，現無惡臭，新北市長侯友宜6日視察表示，未來將加速污水下水道工程，打造26公頃親水景觀休閒帶，預計2025年完工。

侯友宜6日前往泰山區中港西路視察貴子坑溪改善工程，新北市議員宋明宗、黃林玲玲也一同前往。水利局簡報表示，貴子坑溪自泰山流經五股工業區後，匯集中港大排排入大窠坑溪，長久以來因坡度平緩致流速緩慢，水流不順，周遭又因工廠及生活廢水排入，導致水質汙染嚴重且易有惡臭產生。

侯友宜表示，貴子坑溪改造首部曲，市府花費1億1千多萬元，完成3.25公里子母溝，第二部曲，將配合泰山區實施污水下水道系統建置，但因缺少中央補助，壓力比較大；第三部曲，預計配合新泰塭仔圳重畫案，打造26公頃親水休閒帶，包含11處公園、1處園道及整體水域，總經費約21億元，全案預計2025年完工。

水利局補充，貴子坑溪改造首部曲，採束縮斷面提升流速，去年完成民生路至新五路改善工程，今年再辦理下游段，總計完成3.25公里子母溝。此外，水利局於尾端中港大排設置抽水機及撈污機，晴天時預抽降低上游水位，增加96000m3防汛滯洪空間，提高整體防洪、疏濬功能。