路透新聞母公司湯森路透(Thomson Reuters)周四公布第二季財報超乎預期，主要部門的營收皆有成長，公司同時上調全年營收展望。

該新聞和資訊公司表示，將回購最多12億美元股票，突顯了公司對全球經濟復甦的展望。公司並持續觀察新冠Delta變種的傳播是否影響其業務，但認為2021年不會產生重大影響；惟執行長Steve Hasker補充表示，此一傳染病發展有不可預測性。

湯森路透第二季營收增加9%，為15.3億美元，優於預期的15億美元。調整後每股盈餘48美分也高於分析師預期；而公司也連五個季度的每股獲利高於華爾街分析師預期。

而營業利益出現年減14%，來到3.16億美元；此反映了去年第二季的一次性收益。

主要的業務部門均出現銷售增加。路透新聞部在其活動業務部門的協助下，第二季銷售金額增加6%，達到1.68億美元。

湯森路透表示，預計所有部門第三季銷售均將上升，2021年總營收將增加4%至4.5%之間，此為該公司今年第二次上調全年銷售指引。