生技藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）周四宣布，其新冠疫苖向美國食藥管理局（FDA）申請緊急使用授權的時間，將延後到第四季。

受此消息打擊，諾瓦瓦克斯周四盤後股價重挫10%。

諾瓦瓦克斯已經向印度、印尼和菲律賓主管機關遞件申請使用授權，該公司宣布，預計於8月向世界衛生組織申請納入緊急使用。

獲得世衛組織批准後，諾瓦瓦克斯的新冠疫苖便可透過該全球機構的疫苗共享計畫於全世界配發。

諾瓦瓦克斯提出的臨床試驗數據顯示，在完整接種兩劑獲准使用的疫苗後6個月，以諾瓦瓦克斯的候選新冠疫苖作為加強劑，其產生的中和抗體濃度可提高為4倍，而且對於Delta變種病毒和其他變異株的保護力亦有所提升。

儘管將延後在美國的使用授權申請，但諾瓦瓦克斯表示，預計到第三季底每月仍可生產1億劑，到第四季底每月產能可達1.5億劑。

此外，歐盟周四宣布已經與諾瓦瓦克斯達成協議，將採購多達2億劑該美國生技公司研發的新冠疫苗。歐盟表示將持續採購疫苗，除保護歐洲居民之外，歐盟成員國也可將疫苖捐贈給其他國家。