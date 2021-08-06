國泰台灣5G+(00881)ETF，結合5G商機，今年來報酬表現勝出大盤、台灣50指數、電子指數，且是國內唯一一檔有提供配息、採半年配的5G ETF，8月17日將進行首次除息，預估配息金額每單位發放0.54元現金股利，以8月3日收盤淨值18.23計算，當期配息率約2.96%、年化配息率約5.92%。

國泰投信指出，台廠在5G、電動車、半導體產業供應鏈中皆佔據關鍵地位，加上各產業持續暢旺，鴻海(2317)七月營收創歷年同期新高、聯電(2303)、大立光(3008)也交出亮眼營收。德國車用晶片大廠英飛凌CEO表示，市場目前正面臨極為緊繃的供應情勢，庫存處於歷史低檔、嚴格的碳排放標準正帶動電動車在全球加速普及，預估到2029年底將有遠高於50%的新車由部分或全電動動力系統驅動。車用晶片之外，晶片在充電基礎設施和實現更快充電方面也扮演重要角色。

另根據Ericsson預估，2026年全球將有35億5G用戶，較2021年底預估的5.8億大幅成長5倍，北美滲透率更高達84%。5G及車用帶動半導體產能緊缺狀況持續，除有利晶圓代工廠維持高產能利用率外，也有利於報價。

目前國內發行的5G相關ETF有4檔，包括：國泰台灣5G+(00881)、元大未來關鍵科技(00876)、元大全球未來通訊(00861)、FH中國5G(00877)。僅有國泰台灣5G+ ETF有配息，目前也是4檔基金中規模最大的，約353.9億元。