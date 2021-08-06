隨著本土疫情趨緩，行政院將再度推出振興券，國民黨立院黨團副秘書長洪孟楷（左起）、總召費鴻泰、首席副書記長萬美玲6日舉行「蔡政府特權黑箱滿天飛 紓困沒現金 抗疫沒疫苗」記者會批評，振興券的印製配送時間至少要多一個月，國人還能再等一個月嗎？且要花費23億元印製、廣告費，根本浪費。（張鎧乙攝）

行政院規劃發放「振興五倍券」提振經濟，引發質疑行政費用過高。國民黨團總召費鴻泰今天表示，相較去年，今年經濟更加嚴峻，截至6月底，失業率高達4.8％，至今痛苦指數攀升到7.8％，顯示人民承受的經濟壓力愈來愈大，再度要求政府普發現金。

國民黨立委洪孟楷抨擊「振興五倍券」根本是「五不券」，因為「不便民」，民眾要拿1千元換5千元，很多人會拿不出錢；「不方便」，水電、瓦斯、房租、學費等不能使用；「不即時」，至少花1個月印製五倍券；「不節約」，去年三倍券行政費高達22.56億；「不有效」，政府自誇有1千億效益，但民眾實際感受卻是沒效。

洪孟楷說，傳出五倍券面額包含3張1000元，但很有可能不能找零，試問怎麼照顧到夜市、攤販等店家，根本就無法照顧到銅板經濟商家。

國民黨團首席副書記長萬美玲批評，去年三倍券共耗費512.6億，蘇貞昌說帶來1000億經濟效益，若真能帶來近2倍的經濟效益，今年花1100億發五倍券，就可帶來2000億效益，若真這麼神，未來就每年發，屆時是債留子孫，還是台灣經濟起飛？

萬美玲表示，各大媒體民調及她個人臉書民調，均顯示96％民眾希望直接發現金，但蔡政府鐵了心的就是要發五倍券，如此背離民意，難道是因為蔡政府準備要內閣改組，繼續讓蘇內閣民調直直落，將來達到換閣揆的正當理由。