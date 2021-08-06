行政院規劃發放「振興五倍券」提振經濟，引發質疑行政費用過高。國民黨團總召費鴻泰今天表示，相較去年，今年經濟更加嚴峻，截至6月底，失業率高達4.8％，至今痛苦指數攀升到7.8％，顯示人民承受的經濟壓力愈來愈大，再度要求政府普發現金。
國民黨立委洪孟楷抨擊「振興五倍券」根本是「五不券」，因為「不便民」，民眾要拿1千元換5千元，很多人會拿不出錢；「不方便」，水電、瓦斯、房租、學費等不能使用；「不即時」，至少花1個月印製五倍券；「不節約」，去年三倍券行政費高達22.56億；「不有效」，政府自誇有1千億效益，但民眾實際感受卻是沒效。
洪孟楷說，傳出五倍券面額包含3張1000元，但很有可能不能找零，試問怎麼照顧到夜市、攤販等店家，根本就無法照顧到銅板經濟商家。
國民黨團首席副書記長萬美玲批評，去年三倍券共耗費512.6億，蘇貞昌說帶來1000億經濟效益，若真能帶來近2倍的經濟效益，今年花1100億發五倍券，就可帶來2000億效益，若真這麼神，未來就每年發，屆時是債留子孫，還是台灣經濟起飛？
萬美玲表示，各大媒體民調及她個人臉書民調，均顯示96％民眾希望直接發現金，但蔡政府鐵了心的就是要發五倍券，如此背離民意，難道是因為蔡政府準備要內閣改組，繼續讓蘇內閣民調直直落，將來達到換閣揆的正當理由。
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