據《金融時報》與《印度斯坦時報》的報導，在歷經數週的穩定下降之後，印度每日新冠肺炎確診數再次攀升，不免讓人憂心該國是否要爆發第三波疫情。面對警報再次響起，印度韋洛爾基督教醫學院病毒學家康安（Gagandeep Kang）警告，必須盡快阻止疫情的擴散，否則出現新的變種病毒的機率將大增，而新變種病毒甚至能感染已接種疫苗的人。

《金融時報》指出，隨著新冠肺炎感染者的基本傳染數已上升至1以上，意味著印度疫情再度進入擴張階段。由於第二波疫情達到高峰，印度政府祭出封鎖等措施成功減緩Delta變種病毒的擴散，讓該數字在5月份一度下降到0.7左右。

但隨著相關限制的鬆綁以及商業活動恢復至大流行前的水平，8月第一週的平均單日確診病例上升至40460例，成長約6%。印度新冠肺炎工作小組負責人保羅（VK Paul）警告，基本傳染數不斷上升的確令人擔憂，也提醒民眾大流行仍持續當中，不可掉以輕心。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院駐新德里流行病學家沃爾(Brian Wahl)則認為，確診人數的上升意味著第三波的開始。是時候呼籲民眾戴上口罩，減少社交活動與接種疫苗。

專家悲觀的表示第三波幾乎無法避免；但除非出現更毒的新變種病毒，否則不太會像第二波一樣嚴重打擊印度。沃爾認為，「第三波很可能出現，但強度低於第二波；然而，若出現具有抗藥性的新變種病毒，則一切就充滿未知了」。

《金融時報》表示，新增的確診人數集中在8個地區，包括喜馬偕爾（Himachal Pradesh）、查謨(Jammu)與克什米爾(Kashmir)。其中許多為旅遊勝地，現已解除封鎖以吸引旅客。

沿海的喀拉拉邦受疫情打擊最為嚴峻，光3日便有23676例新增確診病例，篩檢陽性機率近12%。然而，近日的全國血清抗體陽性率調查發現，喀拉拉邦僅有44%的人曾接觸過病毒，遠低於全國平均水平，也讓該地居民更容易感染。

不過，專家語帶保留的說，由於其他地區基礎建設較差，可能有大量的黑數仍未被發現。

目前印度每天接種疫苗480萬劑，不到8%的人完成兩劑疫苗的施打，27%的人接種第一劑。儘管疫苗需求甚高，但疫苗不足導致接種的腳步緩慢。

《印度斯坦時報》訪問康安博士，康安博士呼籲盡快中斷感染傳播，以免病毒因大量複製而出現新變種。其表示，許多專家認為由於疫苗覆蓋率，第三波不會像第一波與第二波那樣地嚴重；但如果第三波是因為新變種而引爆，就很難預測疫情會有多嚴重。

其表示，如果新變種更具傳染性，則確診人數至少會以第一波的速度增加。更進一步地說，只要病毒複製，出現新變種的機率就很高。為了避免這種悲劇發生，必須盡快停止疫情擴散。想要防止新變種出現，就必須停止疫情繼續傳播。

從Delta病毒的經驗來看，感染者持續增加就會構成威脅，一旦出現新變種，就很可能連接種過疫苗的人都難逃感染。康安呼籲，從多個途徑斬斷病毒傳播，包括避免擁擠人潮、保持通風、維持社交距離與接種疫苗。

《印度斯坦時報》總結專家看法，認為印度的第三波疫情可能在7月至8月之間來到，並於10月達到高峰。由於疫苗覆蓋率、民眾行為等等的不同，第三波疫情在全印度各地帶來的影響也會不同。雖然現在部分地區出現確診人數的增長，但還不能算為第三波疫情，而是因第二波疫情減緩、政府放鬆限制後產生的反彈。