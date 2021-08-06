夫妻間房事不和諧，可能是一方出軌原因！一名新婚1年的人妻發文透露，因為與丈夫的行房次愈來愈少，公司一名男同事在某次飯局便對她提出「做壞事」請求，她竟然答應了，隔天男同事再問她可否成為「炮友」？沒想到自己當下沒反對，陷入猶豫中，她後來在臉書發文說：「跟老公做的次數真的愈來愈少，可是我的身體真的很需要，所以才很心動！」

這名人妻在貼文中表示，那次飯局結束後，男同事送她回家，對方幾杯黃湯下肚後在車內問她：「要不要現在跟我去打炮？」人妻竟然沒變臉，可是因為老公在家裡等她，猶豫一下便拒絕，下車時還與男同事吻別。

男同事見人妻沒堅決拒絕，隔天上班又與人妻到打炮話題，沒想到人妻這次卻回答：「下次可以！」，男同事接著問：「未來要不要成為炮友關係？」。男同事這席話讓人妻心裡很掙扎，後來在臉書發文說：「我結婚快1年，跟老公做的次數真的愈來愈少，才會心動，我知道這樣做真的不對，可是身體又很需要，不知該怎麼辦！」。

網友看後紛紛留言勸說「結了婚就要自重，想想後果，別超過那條線」、「突然想到福X愛」、「玩火雖然很刺激，但是被火燒到會很痛」、「如果妳接受妳老公也有炮友，那就去吧！」。

也有網友歪樓說「妳可以外面兼職，什麼尺寸、樂趣、持久力都有，還有錢賺」、「跟老公說一句，你想戴綠帽嗎？他會馬上卯起來撞出一個大洞」、「日本片看太多了！好像裡面男優跟女優的劇情」、「那個同事肯定比她老公帥」。