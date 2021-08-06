台中市公共化幼兒園總計268園，市議員邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤等人6日在教育文化業務質詢時表示，全市幼幼班僅43班，無法滿足市民托育需求，要求教育局多管齊下盤點公有建物等設施，將設2歲專班所需設施設備，納入公共化幼兒園增班設園整體規畫，以滿足家長托育需求。

為解決家長上班時，2歲後孩子的學習及托育問題，邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤等人要求市府多管齊下盤點公有建物、學校餘裕空間與土地及配合老舊校舍重建等措施，將設2歲專班所需設施設備納入公共化幼兒園增班設園整體規畫，以擴充教保服務量，鼓勵私立幼兒園招收2歲幼兒，以滿足家長托育需求。

教育局長楊振昇指出，市府推動公幼倍增計畫，目前已提早達到預定目標，也持續增加幼幼班的班級數，採多管齊下做法，針對3到5歲招生不足的班級轉型為2歲專班，盤點公有建物、學校餘裕空間與土地，努力增班。

台中市107學年度以前公共化幼兒園共有6班幼幼班，110學年度預計增加至43班、核收655人；教育局強調，持續增加班級數，嘉惠更多幼童及家長，給予安心就學的環境。

邱素貞、陳淑華、謝明源與蕭隆澤表示，台中市2到3歲的學齡前幼兒，在幼托整合後出現空窗，受限於台中市公民營托嬰中心收托計畫，2-3歲的幼兒必須離開公立托嬰中心，不能留在公立托嬰中心。

邱素貞、陳淑華說，台中市公共化幼兒園110學年度國小附幼＋市幼＋非營利幼兒園共268園，其中，幼幼班的數量，目前只有43班，難滿足市民托育需求，雙薪家庭只能選擇送托收費較高的保母，或夫妻一人留職停薪照顧幼兒。

謝明源、蕭隆澤說，109學年度第2學期，台中市幼兒園入園率為74.88％，其中2歲幼兒入園率僅33.33％，為提升2歲幼兒入園率，使2足歲之幼兒順利銜接幼兒園，滿足台中市滿2足歲幼兒就讀2歲專班的需求，台中市公共化幼兒園2歲專班應妥善規畫增設。