高雄巿議員邱于軒5日向巿長陳其邁提議捐出特支費做為防疫、紓困，陳其邁雖反問議會要不要比照辦理？但昨天他已捐出1個月薪水與特支費，對此邱于軒回應「非常好」，也建議其他官員，尤其是副市長史哲都應該跟進。

陳其邁6日說，他的特支費本來就有在犒賞，疫調出來也都有獎金，因此疫調期間特別獎勵警察局與衛生局的辛苦，至於薪水，他則另外捐給社會局的帳戶。被問到是不是因為邱于軒5日總質詢後才捐，他強調「本來就在做了」。

新聞局長董建宏補充，巿長陳其邁5日已將1個月薪水捐到社會局帳戶，同時將特支費14萬餘元，拿來獎勵衛生局與警察局同仁，感謝他們辛勞。他強調，疫情期間巿長本來就會把自己的經費拿出來獎勵，這都是例行性在做。

對於捐特支費，陳其邁5日曾反問議會要不要比照辦理，還希望邱于軒以身作則，邱于軒6日回應，那是當然，除了薪水，她也會邀請好友一起著手籌措待用餐，給大寮、林園艱難的民眾一個溫暖，另方面也可以幫助到餐飲商家。

昨邱于軒總質詢後，高雄巿議員陳致中即PO文批評，國民黨議員要求把特別費減半，說真的不理解其中邏輯是什麼，簡直鬼打牆、竹篙湊菜刀。6日他先披露陳其邁已捐特別費，另意有所指的PO文酸「質疑的人雞嘴變鴨嘴」。

邱于軒不甘示弱，臉書發文「歡迎陳致中共襄盛舉」，若能將陳水扁前總統的「海角七億」一併捐出，相信對高雄市的艱苦人會有很大幫助。她表示，所提的要求只是比照2012年時任立委陳其邁當時對馬英九總統的監督。