為了東京奧運，空手道選手王翌達已經3個月沒回家和太太、女兒見面，只能透過視訊問候，今天(6日)結束奧運初體驗後，雖然遺憾無法晉級下一階段賽事，提到家人他內心就湧起許多情緒，被問要對家人說的一句話，他笑著回答：「我可以回家了，等我回去吧！」

王翌達和曾是香港空手道國家隊的太太黎淑玲，去年12月迎接女兒誕生，不過接下來王翌達忙碌的訓練行程，加上今年5月

中起國內新冠疫情升溫，國訓中心暫停選手外出，從母親節之後讓他已經3個月沒能和家人當面見面，他透露：「7月31日從國訓中心搭乘專車要去坐高鐵前往機場時，太太有帶女兒來送行，可能是對我太陌生，女兒還哭了。」

王翌達感謝體諒、包容，讓他無後顧之憂追逐夢想，來到東京後也是天天跟家人視訊，老婆也會給他動作上的建議，讓他可以在指定動作之餘增加個人特色，打出「王氏」風格的型。

結束奧運任務後，王翌達笑說：「終於可以回家了，可以見到家人了。」