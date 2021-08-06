大陸知名男星吳亦凡被網紅都美竹爆出酒桌選妃等醜聞，因涉嫌強姦罪遭北京公安刑事拘留，至今音訊全無，沒想到竟又有受害少女跳出來指控他，表示吳亦凡在洛杉磯的工作期間數度舉辦酒局，她受邀參加後遭迷昏，醒來發現已和對方發生關係，在她心裡留下陰影。

一名受害少女向KW律師事務所的王婧律師尋求協助，透露她曾受邀參加吳亦凡在洛杉磯舉辦的酒局，過程內容就和過去的爆料相去不遠，她坦言確實有看見吳亦凡的朋友拿出白色藥片，不確定是毒品還是威而鋼，隨後她就因為喝多而失去意識。

等到醒來少女才發現，她已經被吳亦凡性侵得逞，但因為對方的名氣地位，讓她擔心會被輿論攻擊，甚至冠上「蕩婦」醜名，加上沒有實質證據，只好默默吞下委屈，對此，王婧律師也表示心疼，若是少女所言屬實，吳亦凡也躲不過美國法律的制裁，將面臨8至11年的刑期。

事實上，日前才有網友在微博爆料「吳籤真的睡了14歲的未成年人」，透露在拘留消息爆出前，他就接到吳亦凡睡了未滿14歲女粉絲遭逮捕的消息，警方還還原所有聊天紀錄，證據包括飯店影片，可以清楚看到少女都是在被迷昏的狀態下被帶進房間，引發外界譁然。