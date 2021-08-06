高雄市燕巢區傳出路樹倒塌導致車輛無法通行只能原路折返，警方立即到場擺設交通錐並拉起封鎖線實施人車交通管制。(民眾提供／林雅惠高雄傳真)

受到盧碧颱風外圍環流影響，高雄市6日出現豪大雨，六龜、燕巢等山區出現路樹倒塌等零星小災情，桃源、茂林、六龜、杉林區單日累績雨量超過200毫米、高雄山區共計有61條土石流紅色警戒，各區公所及軍警協助撤離居民，今早桃源區復興里、杉林區集來里、木梓里提升為土石流紅色警戒，再撤離169人，總計撤離人數共1443人。

岡山分局於今日上午10時獲報，在燕巢區傳出路樹倒塌導致車輛無法通行只能原路折返，警方隨即派員前往查看，發現路樹傾倒位置在燕巢區四林路南六舊廠西往東湖內巷，立即於現場擺設交通錐並拉起封鎖線實施人車交通管制，以確保用路人安全，並通報相關單位進行後續善後工作，該路段已於中午11時20分排除障礙，恢復人車通行。

另六龜區大津里7鄰道路及新發里和平路259號出現路樹倒塌情形，六龜區公所已通報相關單位協助排除。

根據高雄氣象站統計，六龜區新發從今日0時至中午11時累積雨量最大達319.5毫米、其次是茂林區多納林道達310.5毫米、桃源區建山國小305.5毫米。

農委會水保局公告，高雄山區共計有61條土石流紅色警戒，各區公所、軍、警昨天陸續撤離六龜、桃源、茂林等區民眾，今天上午6時30分公告，桃源區復興里、杉林區集來里、木梓里提升為土石流紅色警戒，各區公所、警方再協助撤離169人，共計撤離完成1443人。