雲林縣台西鄉因雨勢過大，致部分地區淹水，行政院人事行政總處剛剛發布今（6日）12時起停班停課訊息。（周麗蘭攝）

雲林縣台西鄉因雨勢過大，致部分地區淹水，今（6）日12時起，雲林縣府人事處今天上午11點多發布台西鄉停班停課，效力及於轄內各機關、公私立學校及公營事業機構。