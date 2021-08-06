雲林台西鄉雨太大 縣府宣布中午12點起停班停課 11:572021/08/06 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣沿海下大雨，許多鄉鎮因高強度驟雨積水，雲林縣政府宣布台西鄉今天中午過後停班停課。（周麗蘭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣台西鄉因雨勢過大，致部分地區淹水，行政院人事行政總處剛剛發布今（6日）12時起停班停課訊息。（周麗蘭攝） 雲林縣台西鄉因雨勢過大，致部分地區淹水，今（6）日12時起，雲林縣府人事處今天上午11點多發布台西鄉停班停課，效力及於轄內各機關、公私立學校及公營事業機構。 山區達土石流警戒 高雄3區6日停班停課 盧碧外圍環流暴雨狂炸 高雄六龜等5山區下午停班課 #雲林 #台西鄉 #雨勢 #過大 #停班停課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東日累積雨量達234毫米 網友湧入潘孟安臉書要求停班課 17:072021/08/05 生活 又2颱生成 高雄3山區今停班課 04:102021/08/06 生活新聞 雲林又下豪大雨 魚塭補強堤岸全力防災 18:062021/08/04 生活 連續55天零確診 台東有條件開放部分水域活動 17:332021/08/04 生活 中彰也傳災情 盧秀燕、王惠美急勘災 04:102021/08/03 焦點要聞 雲林觀光工廠 拍照＋打卡景點全攻略 下雨也不愁無聊 ！ 09:132021/08/06 生活 盧碧颱風今生成 路徑圖曝「洗頭颱」往台北衝 07:532021/08/04 生活 國健署銀髮計畫 雲林縣山、海各一案入選 15:222021/08/04 寶島 雲林又豪雨 沿海居民搶救魚塭 04:102021/08/05 地方新聞 暴雨炸高雄不停班課 民眾灌爆陳其邁臉書：不是假日就不停？ 12:492021/08/05 生活 雨襲高屏 藤枝聯外道路中斷 04:102021/08/03 焦點要聞 生活熱門新聞 疫苗准混打！AZ＋BNT可行 3類人先行 - 生活 高端接種計劃曝光 陳時中證實：第六輪施打國產疫苗 - 生活 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 第二劑疫苗施打原則出爐 陳時中：65歲以上採雙軌制 - 生活 BNT疫苗可望開放民間採購 陳時中這樣看 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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