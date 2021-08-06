林姓男子駕車肇事撞傷林姓女子，林女母親陪同調解時，向林男表示女兒受了傷，以後嫁不出去怎麼辦，希望和解金多一些，林男當場回嘴：「若是嫁不出去，我娶！」未料這句話讓林女感覺受辱，控告林男妨害名譽。台北地檢署認為，林男只是反駁林母，沒有妨害名譽犯意，處分不起訴。

檢方調查，林男今年初開車發生車禍，撞傷林女，挨告過失傷害，3月間雙方前往台北市文山區調解委員會調解，但林母不滿意林男提出的金額，抱怨女兒如果因為受傷，以後嫁不出去怎麼辦，希望林男再提高和解金額。

林男聽了很不是滋味，當場回嘴：「若是嫁不出去，我娶！」此話一出換林女翻臉，認為自己遭到羞辱，又再加告妨害名譽。

林男應訊時承認有講這句話，但辯稱沒有妨害名譽犯意。檢察官認為，林男主觀上認為林女傷勢不嚴重，才會講那句話來反駁林母的說法，應沒有羞辱林女的意思，遂依罪嫌不足處分不起訴。